Победить проблему с языком WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки105 просмотров
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При переключении языка в настройках админки WordPress, язык переключается частично, остальные названия атрибутов остаются на английском языке. Проблема наблюдается в бэкэнде, фронтэнде и в плагинах. Будет понятна из прикрепленных к заданию скриншотов. Нужно исправить проблему, чтобы все названия отображались на выбранном в настройках языке.

WordPress
2 месяца назад
summer2008
Василий 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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