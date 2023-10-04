Интеграция CRM с telegram

Нужна срм система которая бы была связана с телеграммом для добавления задач для сотрудников. Хочу чтобы был телеграмм бот , который добавлял задания с телеграмма в срм. В срм системе эти задания хранились и ассайнились на человека который должен эти задания выполнить , после этого чтобы бот писал этому человеку что у него есть задания в срм. После того как человек взял эти задания и начинает выполнять , в определенной телеграмм группе , бот должен отписать что данное задание выполняется

самое главное чтобы можно было тегнуть человека в телеграмме написать задание и оно улетало в срм систему