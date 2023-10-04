Интеграция CRM с telegram

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна срм система которая бы была связана с телеграммом  для добавления задач для сотрудников. Хочу чтобы был телеграмм бот , который добавлял задания с телеграмма в срм. В срм системе  эти задания хранились и ассайнились на человека который должен эти задания выполнить , после этого чтобы бот писал этому человеку что у него есть задания в срм. После того как человек взял эти задания  и начинает выполнять , в определенной телеграмм группе , бот должен отписать что данное задание выполняется

самое главное чтобы можно было тегнуть человека в телеграмме написать задание и оно улетало в срм систему

2 месяца назад
guest_1696855417609
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад