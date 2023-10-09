Помочь с оптимизацией сайта

Здравствуйте. Есть сайт на Wordpress. Нам нужно доработать личный кабинет пользователя. А точнее нужен функционал который позволит пользователям увидеть других пользователей которые зарегистрировались как его рефералы. Схема как в пирамидах. Надо чтобы каждый пользователь мог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
есть сайт http://filosofite.com/
ему пару месяцев, трафика целевого почти нет. было 2-4 визита с Румынии за все время.
Доступы к счетчикам и сайту (CMS - Wordpress) - предоставлю
Задача, найти SEO-шника, который не дорого, сможет сделать первичную оптимизацию.
- напишет советы, как надо сделать, чтоб такие ревью сайты, лучше индексировались
Оплату можем через этот сайт отправить или на крипту USDT TRC20
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