Нужна регистрация/авторизация по смс woocommerce

Есть landing page на вордпресс. Нужно вывести категории "контакты" и "товары" на новую страницу, также добавить для категории "товары" обновленный дизайн согласно макету. Добавить мультиязычность (сейчас сайт на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна регистрация/авторизация по смс, а также отправка смс при оформлении заказа.
sms.ru - ключ api есть.
тз.
https://docs.google.com/document/d/1sYsqUV3eypKKjK9bC1mbxl1AUZrkTCFniTYt29G6BQA/edit?usp=sharing
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