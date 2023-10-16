Перенести сайт с WP chery на Divi +menu сохранив структуру

Необходимо перенести сайт с WP chery на Divi +divi menu сохранив:

- структуру страниц (блоки на странице, заменив свежими иконками и кнопками, формами)

- структуру ссылок сайта, перенести на divi menu (плагин есть)

- лицензия Divi есть

- максимально улучшить, посоветовать изменения

всё скопировано в WP, уже развернуто.

Почти идентичный сайт, для оценки: https://goo.su/EUqVuBV

Срок выполнения: 2-3 дня



Желательно согласовать детали до начала работ. Бюджет не финальный.