Сделать сайт под ключ

$100
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок76 просмотров
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Нужно сделать сайт на Wordpress.

Тематика автоновости. 

Простой сайт, без всяких излишеств. 

4-5 страниц. 

Шаблонный вариант приветствуется. 

2 месяца назад
balan19
Михаил 
29 летМолдова
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
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