$100
Требуется разработка простого сайта на Wordpress для тематики автоновостей. Сайт должен состоять из 4-5 страниц. Возможен шаблонный вариант. Без излишеств.
Сайты «под ключ»28 заявок
Закрыт
год назад
Требуется разработка простого сайта на Wordpress для тематики автоновостей. Сайт должен состоять из 4-5 страниц. Возможен шаблонный вариант. Без излишеств.
Требуется разработка простого сайта под ключ на платформе WordPress с тематикой авто новостей. Сайт должен включать главную страницу, разделы новостей и контакты. Ожидается шаблонный вариант без излишеств, чтобы в дальнейшем можно было самостоятельно наполнять его новыми материалами.