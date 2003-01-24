Требуется разработка простого сайта под ключ на платформе WordPress с тематикой авто новостей. Сайт должен включать главную страницу, разделы новостей и контакты. Ожидается шаблонный вариант без излишеств, чтобы в дальнейшем можно было самостоятельно наполнять его новыми материалами.