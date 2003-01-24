balan19

Михаил balan19

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать сайт под ключ

    $100

    Требуется разработка простого сайта под ключ на платформе WordPress с тематикой авто новостей. Сайт должен включать главную страницу, разделы новостей и контакты. Ожидается шаблонный вариант без излишеств, чтобы в дальнейшем можно было самостоятельно наполнять его новыми материалами.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

0637420986
Евгений 
22 года
4 года в сервисе
Был
21 час назад
$150
3 балла
2 года назад
Сделать сайт под ключ
WordPressСоздание сайтов
Зміню!
В работе
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