Сайт для немецкой клининговой компании на немецком

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки70 просмотров
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Нужно сделать такую же страницу с другим лого, текстом, картинками и цветами.
https://www.suboga.de
Дизайн полностью перенять. Всё тз - это ссылка на вебсайт.
Пожалуйста, сразу цены. ТЗ не будет.
Все тексты, лого, картинки и цвета пришлю в начале работы.

2 месяца назад
hiveMINDroom
Евгений 
38 летГермания
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад