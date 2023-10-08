Сайт для немецкой клининговой компании на немецком

Нужно сделать такую же страницу с другим лого, текстом, картинками и цветами.

https://www.suboga.de

Дизайн полностью перенять. Всё тз - это ссылка на вебсайт.

Пожалуйста, сразу цены. ТЗ не будет.

Все тексты, лого, картинки и цвета пришлю в начале работы.