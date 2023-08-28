Нужно произвести интеграцию Ликпей с ПРРО Cashalot+BAS. Автоматическое закрытие смены в 23:00. Автоматическое открытие смены в 23:01. Автоматическая фискализация и рассылка чеков клиентам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Генерация сайта с 1с. Выгрузка товара на сайт. Сайт сделан на платворме wordpress. Тематика - канцтовары.
- Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Отчет "Начисление ЗП менеджерам" 1. В справочнике Партнер - добавить поле "менеджер"; 2. В Документы оплаты - добавить поле "Менеджер" и заполнять при смене партнера; 3. В справочнике "Служащие" - добавить поля "% ЗП", "ставка ...Закрытнет даты
Нужна интеграция между 1C и virtuemart. Конфигурация СРП. Платформа 8.3. virtuemart стоит 4.Закрытнет даты
BAF (8.3.19.1529) Business Automation Software for small company. PROF (1.6.19.3) (https://www.bas-soft.eu/soft/bas-mass/bas-small-business) Copyright © NetHelp JAROCKI PIOTR, 2020-2022. All rights reserved Основні вимоги: це має бути зовнішня обробка. передача ...Закрыт2 месяца назад
есть торг-12 в XLS файле, его нужно отправить через ЭДО, но контрагент не принимает такой файл с комментарием "не формализованный". Надо сделать из существующего файла XLS , XML файл, который бы подгрузился в ЭДО и ...Закрыт3 месяца назад
Данные нужно Интегрировать на html сайт, без конструкторов. Все изменения, допустим поменяли цену в 1с — передается к сайту на php html1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $150
Потрібно доробити незначні правки, які були виявленні вже в процесі роботи з обміном і обробкою по обміну. https://docs.google.com/document/d/14yiAVnh28DIFvxdKWjJU_UhrjcMnpXogtiil4jjUbaE/edit?usp=sharing Доробка виконується на копії бази та сайту, перевіряється і після перевірки оплата ...Закрыт3 месяца назад
- $35
Информация прикреплена в документеЗавершен4 месяца назад
Доброго дня. Зараз у нас працює телеграм бот в котрий вносимо артикул із розміром бот відправляє запит до 1с і надає відповідь на якому з складів знаходиться потрібний розмір. Потрібно: 1. функціонал що є залишаємо 2. Продавець в магазині ...Закрыт3 месяца назад
1. Нужно доработать телеграм бота в 1с (сейчас ищет товар по артикулу, а нужно чтобы искал и по штрих коду) 2. Нужно подключить программу лояльности для клиентов по номеру телефона. Сервисы смс не подключены ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад