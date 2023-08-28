Небольшая обработка для 1С:Бухгалтерии

$30
1С-программированиеЗакрыт3 заявки29 просмотров
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Необходимо написать обработку для 1С:Бухгалтерии, которая осуществляет выборку реализация за указанный период, на сумму менее 50 000 рублей и добавляет строчку по услугам с указанной в обработке номенклатурой, количеством 1, ценой 100 т.р.


Необходимо на СКД написать отчёт, выводящий данные реализации (после добавления строки) за указанный период.

3 месяца назад
guest_1695367091529
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад