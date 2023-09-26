Налаштувати графічний інтервейс на сервері ubuntu

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки8 просмотров
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Купила сервер Droplet на сайті digitalocean.com .

Ubuntu вже встановлена. Доступ по IP без пароля, бо це для навчання.

Мені треба настроїти графічний інтерфейс на сервері, і розповісти як його відкривати, щоьб оптім там писати прості програми на сі. Дякую

PS ЛИШЕ УКРАЇНЦІ !

Ubuntu
3 месяца назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад