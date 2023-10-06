Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
Залить сайт на хост + подключить контракт + wallet connect
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать копию мини сайта (1 экран), залить на хост, подключить контракт и валлет коннект. Контракт написан и задеплоин.
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