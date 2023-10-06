Залить сайт на хост + подключить контракт + wallet connect

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки15 просмотров
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Сделать копию мини сайта (1 экран), залить на хост, подключить контракт и валлет коннект. Контракт написан и задеплоин.

2 месяца назад
guest_16940913487868
ОАЭ
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад