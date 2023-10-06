Написать программу для работы с архивами bin

Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, а потом в кусты.



Нужно написать программу или скрипт для извлечения разделов с архива bin. Имеем файл с расширением bin, в нем находятся разделы, и таблица разделов, опираясь на которую нужно извлечь эти разделы. Потом после определенных действий с разделами, собрать их обратно в исходний bin.



Файл является прошивкой для бытовой техники, имеется пару похожих бесплатных программ, которые разбирают прошивки, но не собирают нормально обратно.