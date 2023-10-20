Подключить ssl сертификат Sectigo к Tomcat

$20
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок18 просмотров
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У меня есть ssl сертификат sectigo и сервер с Tomcat на который его нужно установить,
есть инструкция от хостинг провайдера, но я видать туплю где то и не получается установить
https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/article.aspx/9441/33/installing-an-ssl-certificate-on-tomcat/#2_1

2 месяца назад
uagordnik
Никита 
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад