Сделать бекап данных в МС

Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие)
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Нужно сделать бекап данных в МойСклад - скачать полную базу в программе МС (контакты, сделки, комментарии, вся история)
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