Сделать бекап данных МойСклад

Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...
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Нужно сделать бекап данных в МС - скачать полную базу в программе МС (контакты, сделки, комментарии, вся история).
Сейчас у нас облачный сервис МойСклад с тарифом профессиональный. В системе достаточно много операций скопилось, нужно сделать бекап всей информации, чтобы она была в удобном формате.
Важные моменты:
1) Нужно, чтобы этот бекап можно было использовать в простом и читабельном виде (например эксель или Гугл док), если данные понадобятся (все или какие-то выборочные).
2) Нужно, чтобы была возможность перенести весь бекап обратно в МойСклад, если это понадобится.
Пишите, только если точно понимаете как сделать и гарантируете результат на 100%. Еще актуально, жду ваших сообщений!)
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