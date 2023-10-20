Сделать бекап данных МойСклад

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка12 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать бекап данных в МС - скачать полную базу в программе МС (контакты, сделки, комментарии, вся история).

Сейчас у нас облачный сервис МойСклад с тарифом профессиональный. В системе достаточно много операций скопилось, нужно сделать бекап всей информации, чтобы она была в удобном формате.

Важные моменты:

1) Нужно, чтобы этот бекап можно было использовать в простом и читабельном виде (например эксель или Гугл док), если данные понадобятся (все или какие-то выборочные).

2) Нужно, чтобы была возможность перенести весь бекап обратно в МойСклад, если это понадобится.

Пишите, только если точно понимаете как сделать и гарантируете результат на 100%. Еще актуально, жду ваших сообщений!)

2 месяца назад
guest_16778364493036
Россия
10 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад