Нужно сделать две лабораторные по подобию приложенного файла. И исходный код к каждой лабораторной. Вариант 16 и Вариант 18 Разными файлами
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Администратор MongoDB – это специалист, ответственный за управление базой данных MongoDB. Этот профессионал имеет глубокие знания в области установки, настройки, обслуживания и обновления MongoDB, а также умеет эффективно решать проблемы, связанные с базой данных.
Услуги, которые может предоставить администратор MongoDB
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Установка и настройка
Администратор MongoDB может помочь установить базу данных MongoDB на сервере и настроить ее с учетом требований вашего проекта.
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Мониторинг и оптимизация производительности
Этот специалист отслеживает производительность базы данных, идентифицирует узкие места и проводит оптимизацию для повышения эффективности.
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Резервное копирование и восстановление данных
Администратор заботится о создании резервных копий данных и их восстановлении в случае сбоев или потери информации.
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Обновление и масштабирование
Он следит за регулярными обновлениями MongoDB и может масштабировать базу данных по мере роста вашего проекта.
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Безопасность данных
Администратор обеспечивает защиту данных, устанавливает права доступа и проводит аудит для предотвращения угроз безопасности.
Роль и обязанности администратора MongoDB
Администратор MongoDB играет ключевую роль в обеспечении надежности, производительности и безопасности базы данных. Его обязанности включают:
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Установка и настройка
Он устанавливает MongoDB и настраивает ее в соответствии с требованиями проекта.
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Мониторинг и оптимизация
Постоянно отслеживает работу базы данных, выявляет узкие места и оптимизирует ее производительность.
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Резервное копирование и восстановление
Создает резервные копии данных и восстанавливает их при необходимости.
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Обновление и масштабирование
Отвечает за обновления MongoDB и масштабирует ее для соответствия потребностям проекта.
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Безопасность данных
Обеспечивает безопасность базы данных, управляет доступом и проводит аудит для предотвращения утечек данных.
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