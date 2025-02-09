Добрый вечер!

Не работает кусок кода парсера эвентов для плеера.

arr = await Playback.find(

{

roomId,

},

{

script: {

$elemMatch: {

timeStamp: { $gt: toResumeFrom },

},

},

}

);

roomId нужен, чтобы найти нужный плейбек, который имеет структуру:

{

"_id": "63e5194a566837a263c0ffda"

"userId": "63d5144a566113a263c0ff57",

"name": "myName"

script: [

{timeStamp: 1739969409828, player1: {}, player2: {}},

{timeStamp: 1739969409840, player1: {}, player2: {}}

]

}

Пытаюсь найти все объекты массива script, у которых значение timesStamp больше , чем toResumeFrom.

Сейчас находит только следующий. А не нужен не только следующий, а вплоть до последнего. И этого не происходит.

Вроде согласно учебнику, а не работает.

https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/elemMatch/

Отблагодарю за помощь.