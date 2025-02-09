Требуется ментор по React Native для помощи в разработке простого мобильного приложения на две платформы. Необходимы советы по функциям, библиотекам, а также помощь в публикации. Ожидается опытный разработчик, способный дать рекомендации по улучшению кода и отрефакторить его при необходимости.
Js Помощь с MongoDB - запрос по массиву
Добрый вечер!
Не работает кусок кода парсера эвентов для плеера.
arr = await Playback.find(
{
roomId,
},
{
script: {
$elemMatch: {
timeStamp: { $gt: toResumeFrom },
},
},
}
);
roomId нужен, чтобы найти нужный плейбек, который имеет структуру:
{
"_id": "63e5194a566837a263c0ffda"
"userId": "63d5144a566113a263c0ff57",
"name": "myName"
script: [
{timeStamp: 1739969409828, player1: {}, player2: {}},
{timeStamp: 1739969409840, player1: {}, player2: {}}
]
}
Пытаюсь найти все объекты массива script, у которых значение timesStamp больше , чем toResumeFrom.
Сейчас находит только следующий. А не нужен не только следующий, а вплоть до последнего. И этого не происходит.
Вроде согласно учебнику, а не работает.
https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/elemMatch/
Отблагодарю за помощь.
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