Требуется настроить обмен данных между 1С УТ11.4 и сайтом на 1С Битрикс. Необходимо импортировать номенклатуру, контрагентов, типы цен и остатки с 1С на сайт, а также настроить экспорт заказов, оплат и новых контрагентов с сайта в 1С. Имеется рабочий обмен в старой версии УТ10 для примера.