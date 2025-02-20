Простой бот для seosprint

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Закрыт5 заявок26 просмотров

Нужно написать бота для сайта seosprint.net

Основной функционал:

1.Регистрация с прохождением капчи и сохранение зарегистрованного пользователя в бд.

  1. Использование нескольких прокси.

  2. Бот должен уметь начинать выполнение задания из списка, потом через 30 минут прекращать выполнение и снова начинать.

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