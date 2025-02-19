Сайт на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок245 просмотров

Хочу протестировать несколько лендингов, надо лендинг для теста такого уровня, с кучей форм и опросников. Возможно у вас есть заготовки, задача максимально красиво и дешево, уникальность не важна. тематика новостройки за рубежом, в идеале на трех языках, если такое возможно.
Контент и картинки с меня. Все должно быть адаптивно.
https://xn--80abiguoehdg1aca.xn--p1ai/kupit-dom-v-sochi#vsplivausheeavtomatichecki
там есть еще встроенные лендинги https://xn--80abiguoehdg1aca.xn--p1ai/podbor#spisok
сколько это примерно по деньгам и времени? покажите ваши работы.

в идеале конечно не тильда, а нормальный сайт, но тут вопрос цены.

TildaАдаптивный дизайнСоздание лендингов
2 месяца назад
sergmakaron
Сергей 
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