Копия сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Нужна полная копия сайта на этом же конструкторе с изменёнными данными и главной фотографией. Нужен сайт для образца.

Сайт донор https://sites.google.com/view/yacenko-irina

Все вопросы в личку.

Наполнение сайтовПарсинг данных
2 месяца назад
DenV
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад

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