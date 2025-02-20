Лендинг страница - компания по проектированию бассейнов

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Закрыт20 заявок164 просмотра

Необходимо сделать продающий и современный лендинг. Компания специализируется на создании инженерных проектов бассейнов - проектной документации.

Референс по атмосфере сайта - https://archinest.framer.website/

Единственное чуть более позитивный хотелось бы, не совсем черный

Дизайн лендингов
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