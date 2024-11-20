Ментор по React Native

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Закрыт1 заявка13 просмотров

Здравствуйте. Ищу человека который сможет поменторить в разработке очень простого приложения на две платформы.

Есть не большие знания React, NextJS, в основном специализируюсь по вебу, но теперь появились необходимость в разработке апки

Что в общей сложности нужно:

  • помочь, рассказать, возможно показать как лучше сделать ту или иную функцию

  • Что лучше использовать в плане библиотек

  • Возможно, помощь в публикации

  • Человек на связи который в случае возникшего вопроса, смог подсказать

Не ищу прям гуру, хотя будет хорошо) требуется человек который разработал не одно приложение и знает тонкости и детали, сможет отрефакторить код если потребуется, указать на ошибки, и предложить решение лучше

Спасибо за внимание.

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