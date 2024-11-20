Требуется доработать проект голосового помощника для Windows: интегрировать сверточную нейронную сеть для классификации голоса, добавить оффлайн русскую языковую модель, разбить проект по потокам и создать интерфейс вместо консольного. Также необходимо собрать exe-файл. Ищем ответственного исполнителя с опытом в данной области.
Ментор по React Native
Здравствуйте. Ищу человека который сможет поменторить в разработке очень простого приложения на две платформы.
Есть не большие знания React, NextJS, в основном специализируюсь по вебу, но теперь появились необходимость в разработке апки
Что в общей сложности нужно:
помочь, рассказать, возможно показать как лучше сделать ту или иную функцию
Что лучше использовать в плане библиотек
Возможно, помощь в публикации
Человек на связи который в случае возникшего вопроса, смог подсказать
Не ищу прям гуру, хотя будет хорошо) требуется человек который разработал не одно приложение и знает тонкости и детали, сможет отрефакторить код если потребуется, указать на ошибки, и предложить решение лучше
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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