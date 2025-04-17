Разработка MVP мобильного приложения (соцсеть + чаты )

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Разработка MVP мобильного приложения (соцсеть + чаты + YouTube-авторизация)

Здравствуйте!
Ищу разработчика (или команду) для создания MVP мобильного приложения.

📱 Цель:

Создание соцсетевого мобильного приложения с элементами мессенджера. Пользовательская база будет привязана к публичным YouTube-аккаунтам через Google OAuth.

🔧 Основной функционал MVP:

  • Авторизация через Google (OAuth 2.0).

  • Загрузка базовой информации о YouTube-аккаунте (название канала, аватар, число подписчиков).

  • Добавление пользователей в "контакты".

  • Простая система личных сообщений (чат 1-на-1: текст, эмодзи, ссылки).

  • Экран поиска популярных аккаунтов (по количеству подписчиков и интересам).

  • Профиль с краткой информацией и видео (YouTube ссылки).

  • Минимальный дизайн в духе соцсетей (в стиле Instagram/Telegram, без анимаций на первом этапе).

💻 Требования:

  • Опыт в разработке мобильных приложений: React Native / Flutter.

  • Знание интеграции с Google OAuth и API YouTube.

  • Умение работать с WebSockets или аналогами для чатов.

  • Бэкенд: Node.js / Express (или альтернатива) + MongoDB/PostgreSQL.

⏳ Сроки:

На разработку MVP — до 6–8 недель (обсуждаемо).

📄 Что предоставлю:

  • Каркас прототипа (Figma).

  • Техническое описание API.

  • Чёткое ТЗ по каждому экрану.

Важно:
Проект оригинальный и перспективный, предполагается долгосрочное сотрудничество и развитие. Подробности — после подписания NDA (по желанию исполнителя/по запросу).

Формат отклика:

  • Ссылки на предыдущие проекты.

  • Опыт работы с OAuth, мессенджерами, API.

  • Ставка за весь MVP или часовая ставка.

FlutterMongoDBNode.jsPostgreSQLReact NativeРазработка мобильных приложений
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