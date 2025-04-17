Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл Плей Маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023. Требуется прислать приглашение для загрузки приложения и отправки на модерацию. Оплата осуществляется после успешной публикации.
Разработка MVP мобильного приложения (соцсеть + чаты )
Разработка MVP мобильного приложения (соцсеть + чаты + YouTube-авторизация)
Здравствуйте!
Ищу разработчика (или команду) для создания MVP мобильного приложения.
📱 Цель:
Создание соцсетевого мобильного приложения с элементами мессенджера. Пользовательская база будет привязана к публичным YouTube-аккаунтам через Google OAuth.
🔧 Основной функционал MVP:
Авторизация через Google (OAuth 2.0).
Загрузка базовой информации о YouTube-аккаунте (название канала, аватар, число подписчиков).
Добавление пользователей в "контакты".
Простая система личных сообщений (чат 1-на-1: текст, эмодзи, ссылки).
Экран поиска популярных аккаунтов (по количеству подписчиков и интересам).
Профиль с краткой информацией и видео (YouTube ссылки).
Минимальный дизайн в духе соцсетей (в стиле Instagram/Telegram, без анимаций на первом этапе).
💻 Требования:
Опыт в разработке мобильных приложений: React Native / Flutter.
Знание интеграции с Google OAuth и API YouTube.
Умение работать с WebSockets или аналогами для чатов.
Бэкенд: Node.js / Express (или альтернатива) + MongoDB/PostgreSQL.
⏳ Сроки:
На разработку MVP — до 6–8 недель (обсуждаемо).
📄 Что предоставлю:
Каркас прототипа (Figma).
Техническое описание API.
Чёткое ТЗ по каждому экрану.
Важно:
Проект оригинальный и перспективный, предполагается долгосрочное сотрудничество и развитие. Подробности — после подписания NDA (по желанию исполнителя/по запросу).
Формат отклика:
Ссылки на предыдущие проекты.
Опыт работы с OAuth, мессенджерами, API.
Ставка за весь MVP или часовая ставка.
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