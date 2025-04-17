Мобильное приложение на Android

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Необходимо разработать мобильное приложение и его пк-версию, которые будут обмениваться информацией через серверную часть.

Мобильное приложение должно состоять из 3-х экранов: аутентификация, главный экран, экран деталей. На главном экране должен быть список, при нажатии на элемент которого открывается экран деталей. Также на главном экране должна быть кнопка синхронизации с десктопным приложением.

Пк-версия состоит из 2-х экранов: экран аутентификации и главный экран, состоящий из списка элементов.

Мобильное приложение берет информацию из базы данных и отображает ее в на экране деталей. Также присутствует поле, которое заполняется пользователем и сохраняется в базу данных.

В пк-версии аналогичный сценарий.

Есть код пк-версии на питоне, но он не адаптирован на работу с базой данных, а также xml-макеты экранов. Серверная часть не реализована вообще.

AndroidKotlinPythonРазработка APIРазработка мобильных приложений
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Наталия
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vadimdibcev859
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