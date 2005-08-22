Инвайтинг в вк

Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39 https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполнения
- Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт5 дней назад
Помочь разобраться с YoloV8 и DeepSort Написать скрипт на Python выполняющий след функции: определяет людей на потоке видео присваивает ID каждому человеку (можно использовать готовый скрипт, только помогите ...Закрытмесяц назад
Нужно подобрать удаленный сервис и установить на нем программу по типу VKAccountsManager. Закупить аккаунты, прокси для них и настроить инвайт для двух групп в вк https://vk.com/bec39https://vk.com/stroyka_kyonig Присылайте вашу стоимость работ и сроки выполненияЗакрытнет даты
- $100
- эндпоинт по синхронизации персон (retrieve_person) должен быть на другом порту (не отдельное приложение, а отдельный ПОРТ) - поддержка CORS не нужна - запуск приложения не должен зависеть от .env файла (он нужен ...Закрытмесяц назад
Здравствуйте, Необходимо разработать модуль по приёму карт, оплате через гугл плей и эпл пей для биллинга WHMS. Вот ссылка на API и банковские инструкции по подключению и разработке https://uat.dskbank.bg/sandbox/#ecommerce Срок на разработку и отладку ...Закрытмесяц назад
Нужно написать проектную программу на тему "Графический ввод и отображение формул в математическом виде". Чтобы приложение по свойствам было похоже на MathType Дополнительную информацию дам в личкуСистемное программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Ищу помощь по перепрошивке контроллера usbЗакрытмесяц назад
Онлайн-магазин по продаже одежды На нем будет присутствовать ИИ по генерации образов Генератор в котором будут прописаны образы которые должны состоят Из определенных элементов гардероба Например летний образ это футболка, шорты ...Закрытмесяц назад
Нужна написать курсовую по теме Алгоритм А язык node.js, сроки 3-4 дня, есть план работы и метод рекомендацииСистемное программирование5 заявокЗакрытмесяц назад