Исправления на Golang с использованием Fiber, gorm

- эндпоинт по синхронизации персон (retrieve_person) должен быть на другом порту (не отдельное приложение, а отдельный ПОРТ)

- поддержка CORS не нужна

- запуск приложения не должен зависеть от .env файла (он нужен только на этапе локальной разработки)

- в routes.go - повторящийся блок кода по авторизации запроса - вынести в отдельный метод/функцию

- AddIntervalData - для чего?

- в середине файла тип CardResponse, почему там?

- нотации - то camel-case, то snake-case - привести к одному

- CallHTTPMethod - должен быть асинхронным, так как будет вытягивать большое количество данных что может занять большое количество времени. По сути - эндпоинт должен запустить механизм синхронизации и вернуть статус ОК мгновенно. Далее - я не вникал особо что будет происходить при обновлении одних и тех же данных - надеюсь у вас это уже предусмотрено, буду потом смотреть как проработаете текущие замечания.

По таблицам:

- бин - уникальный

- иин - 12 - уникальный

- далее - детально не вникал, но лучше вы сразу со своей стороны - все бизнес-правила данных в БД наложите