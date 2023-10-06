Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
Исправления на Golang с использованием Fiber, gorm
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- эндпоинт по синхронизации персон (retrieve_person) должен быть на другом порту (не отдельное приложение, а отдельный ПОРТ)
- поддержка CORS не нужна
- запуск приложения не должен зависеть от .env файла (он нужен только на этапе локальной разработки)
- в routes.go - повторящийся блок кода по авторизации запроса - вынести в отдельный метод/функцию
- AddIntervalData - для чего?
- в середине файла тип CardResponse, почему там?
- нотации - то camel-case, то snake-case - привести к одному
- CallHTTPMethod - должен быть асинхронным, так как будет вытягивать большое количество данных что может занять большое количество времени. По сути - эндпоинт должен запустить механизм синхронизации и вернуть статус ОК мгновенно. Далее - я не вникал особо что будет происходить при обновлении одних и тех же данных - надеюсь у вас это уже предусмотрено, буду потом смотреть как проработаете текущие замечания.
По таблицам:
- бин - уникальный
- иин - 12 - уникальный
- далее - детально не вникал, но лучше вы сразу со своей стороны - все бизнес-правила данных в БД наложите
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