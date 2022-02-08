Установка драйвера wifi kali linux

Системное администрированиеЗавершен3 заявки897 просмотров
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Необходимо в virtualBox установить и настроить работу wifi адаптера https://docs.alfa.com.tw/Product/AWUS1900/ 

драйвер RTL8814AU поддерживает kali linux версии до 2021.3

работа по teamwiever

Linux
2 года назад
aaachilov
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Отличный исполнитель! Неделю искал кто сможет решить проблему! Профессионал своего дела!!! Будем работать дальше
Интересная задача. Оплата без проблем. Будем работать.