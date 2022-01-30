Настроить сеть и выход в интернет

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки564 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть пару роутеров , пару компьютеров , сеть за NAT , нужно настроить 

2 года назад
guest_16438191692976
2 года в сервисе
Был
2 года назад