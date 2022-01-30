Настроить сеть и выход в интернет

Нужно минимально настроить вордпресс - заголовок, описание - тему настроить - плагины - настроить rss ленту для обновления контента
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Есть пару роутеров , пару компьютеров , сеть за NAT , нужно настроить
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