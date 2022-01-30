Настроить сеть и выход в интернет

Бекенд Сервер настроен на геокодинг Яндекс превышаем лимит по запросам в сутки! Нужно настроить другой сервис для геокодирования или другой вариант не привышения суточного лимита по запросам! Бесплатный для дальнейшей стабильной работы приложения. Проложения по ...