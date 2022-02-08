Обновление темы сайта и настройка плагина Smart Slider 3

Системное администрированиеЗавершен2 заявки594 просмотра
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1. Обновить тему сайта до последней версии

2.  Настроить Smart Slider 3

2 года назад
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
54 годаЛитва
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
yuriynj
Юрий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Все хорошо. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Понятное ТЗ. Оплата вовремя.