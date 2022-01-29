Необходимо установить Тинькоф рассрочку и удалить вредоносные файлы

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки538 просмотров
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Необходимо осуществить 2 задачи:

1. Установить вариант рассрочки от Тинькоф - боевые настройки банк прислал. 

2. Помочь понять почему каждый день с хостинга приходит сообщение об обнаружении вредоносных файлов.

Интернет магазин. 

2 года назад
bebbetta
Мария 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад