Требуется установить систему онлайн-оплаты и рассрочки от Тинькоф с уже готовыми настройками. Задача включает в себя интеграцию и настройку функционала для удобства пользователей.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется установить рассрочку от Тинькоф с боевыми настройками. Также необходимо выяснить причины ежедневного получения уведомлений о вредоносных файлах с хостинга. Задачи связаны с системным администрированием интернет-магазина.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо с 0 создать аккаунт и магазин подростковой одежды. Фото есть, нужен контент и после создания - продвижение. Пожалуйста, присылайте образцы своих подобных работ и цену за проект + ...Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо по мелочи исправить информацию в магазине на базе opencart. И заодно провести диагностику, мало ли там можно что то улучшить или настроить по другому. Магазин сделан в 2017 году. Работает. ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо добавить в альбом вк 20 курток + их же добавить в товары. Рассортировать необходимо по размерам XS, S, M, L, XXL, XXXL Фото пришлю + ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать сайт - возможно лендинг - под один продукт - средство для дезинфекции. Жду Ваших идей со сроками и ценами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо добавить новинки в интернет магазин - взять фото и описания с сайта производииютеля на английском, перевести с помощью переводчика, отредактировать. Мужская одежда. Указывайте, пожалуйста, стоимость одной позиции.Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написание статей о летных куртках США - для начала 2-3 штуки, по результату возможно сотрудничество на постоянной основе. Бренды Cockpit USA, Schott NYC, Top Gun В предложении СРАЗУ ...Продающие тексты14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется эффектный дизайн и наполнение страницы в инстаграм. Эко лавка. Необходимо следуюее: Краткое описаниеАватарРазработка шаблонов для постов Обложка stories Исходники Описание аккаунта Шаблоны stories10 первичных ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Уважаемые коллеги, Необходимо сделать сайт для оформления патентов и рабочих виз. На русском и английском. Пример по дизайну и наполнению http://patentspb.ruСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
Собственно вот, выборы школьные, нужен образец качественного выполнения для учащихся. В школе выбирают самоуправление - нужно сделать качественный образцовый дизайн.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Текст для выборов в средней школе. Терминология самая обыкновенная. Я пришлю образцы, и надо будет их скомпоновать и переписать своими словами. Пишите, пожалуйста, стоимость за количество знаковРерайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы получили дилерство в своем регионе. У производителя уже есть свой Инстаграм - основу контента можно брать оттуда. На первоначальном этапе нужно 1. Загрузить 15 постов - общих и ...Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка и дизайн упаковки - вкладыш либо печать на пластике для ледоступов, это такие насадки на обувь для ходьбы в гололед с шипами - никаких животных, только привлекательность и функциональность продукта. В основном рассчитано ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется наполнение интернет магазина. Перевод с английского, либо рерайт с похожих сайтов 100 позиций. Надо также добавить фото и цены Прошу стоимость за позицию, срок выполнения. ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Уважаемые коллеги, у нас есть работающий магазин, пришло время выйти в интернет согласно реалиям нового времени. В магазине военная одежда и обувь. Всего позиций 100 максимум. Что хотелось бы: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Уважаемые коллеги, очень бы хотелось продуманный авторский дизайн турфирмы. Жду Ваших предложений. Нужно СРОЧНО - поэтому пишите, пожалуйста, сроки и цену. Для начала бланк и логотип, но потом этот ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать макет визитки и флаера. Жду ваших предложений.Дизайн продукции29 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые коллеги - нужно сделать одну страницу с логотипом и контактами,и написать что сайт находится в разработке. Должен быть очень мнтересный и привлекательный дизайн. Цены и сроки. Спасибо.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Уважаемые коллеги, Требуется написать программу для заполнения полей - пример https://www.moedelo.org/landingpage/ooo-ip-registration/ Готовые документы должны быть в формате ворд и пдф. Объем документа примерно ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад