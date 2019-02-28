bebbetta

Мария bebbetta

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

eylanbekov
Фикрет 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Необходимо быстро сделать сайт под один продукт - дезинфектор
Рекомендую!
Все хорошо, спасибо.
Ответный отзыв
yakyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
7 лет назад
Интернет магазин одежды для стартапа
Отличный заказчик. Задачи поставлены четко. Очень приятное общение и своевременная оплата.
Очень понравилась работа Станислава - все сделано вовремя, и именно так, как договорились. Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
MS_Savchuk
45 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Фирменный стиль для турфирмы
Благодарю за сотрудничество. Работать с вами легко.
Просто идеально.... Спасибо Вам!
Ответный отзыв