Установить онлайн оплату и рассрочку

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки545 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить рассрочку от Тинькоф с готовыми боевыми настройками

2 года назад
bebbetta
Мария 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сделать crm на perfex

    проект на перфексперфекс и модуль склад у меня уже естьНужно сделать CRM систему которая будет управлять бизнесомБизнес - товары для животныхЭта система должна быть синхронизирована в автоматическом режиме с амазоном и магазином на вордпрессТакже нужно чтобы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайта в опенкарт

    Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.

    Парсинг сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Telegram чат бот для общения с клиентом

    [table]Добрый день Интересует написание чат бота для общения с клиентом. Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов. Задачи три: 1. Скрыть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Osclass

    На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки: 1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский. 2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно написать код модального окна как в примере

    Пример того что хочу получить можно посмотреть на сайте https://air-lines-cancellations.com/ Теперь подробнее: При мобильном разрешении экрана пользователь видит модальное окно на весь экран (исходный сайт не виден вообще). Мне необходимо получить от вас кусок кода и цсс файл ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать сайт, дизайн

    $190

    Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт визитку

    $20

    Нужно создать лендинг для строительной фирмы. Типичный,шаблонный. Просто что б был сделан ровно. Так как это пилотный проект предпочтение фрилансерам кто хочет набить свое портфолио работами.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад