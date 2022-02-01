Исправление ошибки на сайте

Веб-программированиеЗавершен1 заявка473 просмотра
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Конструктор ботов телеграмм написанный на php требует исправления ошибки, а точнее сломалась рассылка по пользователям ботов

2 года назад
sokolova_alina
32 годаБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
stallman
Рустам 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$70
3 дня
Супер исполнитель, всем рекомендую к сотрудничеству, все сделано четко и вовремя
Постановка задачи 5 Оплата в срок 5 Коммуникация 5
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