Нужно написать код модального окна как в примере

Пример того что хочу получить можно посмотреть на сайте https://air-lines-cancellations.com/

Теперь подробнее:

При мобильном разрешении экрана пользователь видит модальное окно на весь экран (исходный сайт не виден вообще).

Мне необходимо получить от вас кусок кода и цсс файл который я смогу внедрять в любую хтмл страницу (никакого JS! это важно, только CSS)

Сам "дизайн" модального окна нужно взять отсюда https://lifelive.tilda.ws/ (тоже должен быть мобильный вид включен).

Сделать нужно до завтра.

В откликах указывайте цену, пожалуйста.