Создать бота

ТЗ

Будет крутиться на впске 24/7, скриптик, который я смогу отредактировать через нано или мне объяснишь, как вставлять туда источники каналы для пересылки сообщений в дискорд из нужных источников (другие дискорд серверы, твиттер, телеграм)

1. Сделать так, чтобы я мог пересылать сообщения из нужного сервера и канала дискорд в свой сервер и канал который я создам изначально на своём сервере под это направление

2. Сделать так, чтобы я мог перенаправлять посты в дискорд, тех на кого подписан в твиттере аккаунт для пересылки

3. Сделать так, чтобы можно было парсить из телеграмма закрепленные сообщения каналов (если возможно)

3.1 Сделать так, чтобы можно было парсить сообщения пользователей, которые содержат ссылку http, https и любой текст или просто ссылку

3.2 Сделать так, чтобы посты из нужных телеграмм каналов тоже можно было перенаправлять в нужный мне канал дискорд

p.s мог что-то упустить, договоримся на берегу, про кол-во добавок бесплатных и сколько будет стоить дальше добавки