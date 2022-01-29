Необходим человек, который достаточно хорошо знаком с системой DLE и Wordpress.

Есть сайт с базой данных фильмов, сериалов и так далее. Данный сайт имеет свое собственное API, на основе которого и работают модули для DLE. У каждого фильма имеется описание, постер, рейтинг Kinopoisk, IMDB, варианты озвучек, серии (если это сериал), сезоны (если это сериал) и еще некоторое количество параметров. Самое главное - плеер с фильмом (ссылка на сколько я понимаю).

Задача состоит в том, что необходимо переписать плагин DLE под Wordpress или написать с нуля по следующим критериям:

Парсинг/граббинг сериалов по API и информацию о них.

Если вышел новый сезон или серия, пост должен подниматься вверх (просто изменять дату создания поста чтобы сериал показывался на вершине списка последних добавленных постов)

Серии сериалов должны быть под плеером, чтобы при клике запускалась нужная серия. Так же с сезоном и озвучками (Пример как сделано на rezka.ag и например на 1dorama.net)

Если вышла новая серия, необходимо обновить поле ACF. Оно выглядит примерно так: Добавлена - “3” серия - “1” сезон. Цифра в кавычках должна изменяться на ту, которая была получена по API.

Плагин должен по крону в заданное время запускаться и обновлять информацию.

В идеале необходимо повторить функции плагина, который уже написан под DLE.

Самым идеальным будет если человек уже переписывал плагины из-под DLE на Wordpress. А так же может уже работал или знает сайт Kodik (база фильмов).

Прошу предлагать свою цену и сроки выполнения. В начале подачи заявки напишите слово “KODIK”, чтобы я понимал что человек не пользуется программами для автоподачи заявки. Спасибо

P.S. Доступ к API предоставлю кандидатам. Файл плагина DLE прикрепляю