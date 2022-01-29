1+1=? натянуть верстку на wordpress+ создать каталог (корзину)+ подключить юмани. http://boxforcam.ru/ Прошу сразу давать сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек, который достаточно хорошо знаком с системой DLE и Wordpress.
Есть сайт с базой данных фильмов, сериалов и так далее. Данный сайт имеет свое собственное API, на основе которого и работают модули для DLE. У каждого фильма имеется описание, постер, рейтинг Kinopoisk, IMDB, варианты озвучек, серии (если это сериал), сезоны (если это сериал) и еще некоторое количество параметров. Самое главное - плеер с фильмом (ссылка на сколько я понимаю).
Задача состоит в том, что необходимо переписать плагин DLE под Wordpress или написать с нуля по следующим критериям:
- Парсинг/граббинг сериалов по API и информацию о них.
- Если вышел новый сезон или серия, пост должен подниматься вверх (просто изменять дату создания поста чтобы сериал показывался на вершине списка последних добавленных постов)
- Серии сериалов должны быть под плеером, чтобы при клике запускалась нужная серия. Так же с сезоном и озвучками (Пример как сделано на rezka.ag и например на 1dorama.net)
- Если вышла новая серия, необходимо обновить поле ACF. Оно выглядит примерно так: Добавлена - “3” серия - “1” сезон. Цифра в кавычках должна изменяться на ту, которая была получена по API.
- Плагин должен по крону в заданное время запускаться и обновлять информацию.
Самым идеальным будет если человек уже переписывал плагины из-под DLE на Wordpress. А так же может уже работал или знает сайт Kodik (база фильмов).
Прошу предлагать свою цену и сроки выполнения. В начале подачи заявки напишите слово “KODIK”, чтобы я понимал что человек не пользуется программами для автоподачи заявки. Спасибо
P.S. Доступ к API предоставлю кандидатам. Файл плагина DLE прикрепляю
- Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется доработка и оптимизация функционала сайта на Wordpress. Основная задача сайта - обработка заявок из контекстной и таргет рекламы по нескольким разделам. Принципиальные изменения и доработки (десктоп и мобайл версии): 1. Сейчас есть 11 страниц с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо написать скрипт вывода гороскопов. У кого есть готовый с базой, то пишите в телеграм - обсудим покупку. Итак, что должно быть: 1. форма - ввод имени, даты рождения, времени рождения, места рождения. 2. функции: расчет знака зодиака ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3
На сайте http://softfree-download.ru/avs-video-editor/ первая большая зеленая кнопка со ссылкой https://go.click2bit.net/r/045fe8a4bd3498aee96e70b2f8185e40?fdpl=http%3A%2F%2Fdugtor.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D54884&extra2=AVS+Video+Editor&subid=avs-video-editor. Ссылка формируется с помощью php кода $xfv=trim(get_post_meta($post->ID,$v,true)); $xfv='https://go.click2bit.net/r/9bea13464f51fbf3744d90a087cb08fa?'.($xfdatatype=='file'?'f':'').'dpl='.urlencode($xfv).'&extra2='.urlencode(trim(get_the_title())).'&subid='.urlencode(get_post_field( 'post_name' )); } то есть в ссылку подставляются данные со страницы: ярлык записи, заголовок записи, и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать парсер по заданным параметрамВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Приложение совмещает функции графического редактора для построения схем и todo-листа. Должна быть предусмотрена возможность регистрации пользователей. Проект не коммерческий, а учебный, поэтому реализация должна быть максимально простой. Сроки ограничены. Более подробное описание с ТЗ в приложенном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, Меня интересует разработка приложения с использованием Laravel , Angular. На каких frameworks вы работаете ? С уважением, ElenaВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать сайт для компании перевозки товаров. Сайт должен быть приятным для взгляда, адаптивным и выполнен в ближайшие сроки. Все подробности расскажу выбранному исполнителю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад