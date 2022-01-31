Создание сайта

Список задач: 1) доработки текущего функционала проекта. 2) вёрстка и доработка скриптов текущего и нового функционала проекта. 3) оптимизация и ускорение проекта. Прошу в отклике указывать по какому пункту у Вас больше знаний. Оставляйте свой телеграмм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт для компании перевозки товаров. Сайт должен быть приятным для взгляда, адаптивным и выполнен в ближайшие сроки. Все подробности расскажу выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
смысл какой : на странице выскакивает значок( при закрытии страны или через 5 сек), потом предлагается "хочешь стоимость еще ниже" - тут как в матрице 2 таблетки, желательно с изображением Морфеуса. если нет, просто закрывается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Есть сайт на WordPress , тема MyHome . Нужно сделать одну правку, а именно добавить дату к объявлению. Оставляйте в заявке свои контакты, сброшу ТЗ. Если прочли , в начале заявки укажите сегодняшнюю дату.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Есть сайт на WordPress , тема MyHome . Есть список задач, которые необходимо реализовать. Добавление фильтров,даты и т.д. Оставляйте в заявке свои контакты, сброшу ТЗ. Если прочли , в начале заявки укажите сегодняшнюю дату.Закрыт2 года назад
Пользователь вводит 3 оценки, найти среднее. Ask user to enter Name , mark1 ,mark2 and mark3 using prompt in JavaScript . The HTML page will have para(p tag) with id result . HTML page will ...Закрыт2 года назад
Сделать калькулятор стоимости недвижимости (не сложный) Сделать статистику роста цен на недвижимости Установить плагин недвижимости (или взять с нашего старого сайта) чтобы сохранились все фильтры поиска Сделать страницу карточки товара Доработать меню Более подробно по ТЗ отвечу в ЛС.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать лендинг и настроить платежную системуПишите в тгВеб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте у меня есть вопрос вы можете создать такой плеер на шаблон Mp3liveЗакрыт2 года назад
- $2000
Ищу Fullstack-разработчика на выполнение проекта и последующую поддержку. Необходимый набор знаний/опыта: Chrome DevTools JavaScript (Node, Vue, React) Golang Python Php MySQL Планируется реализация почтового бота для webmail сервисов Gmail, Outlook, Yahoo/Aol. Необходимо имитировать действия пользователя внутри, в многопотоке. Работа в этом направлении начиналась, но исполнитель ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать CRM для арбитражной команды (статистика по баерам, спенды, конверсии и т.п.) Параметров довольно много. Реализация на популярном сегодня стэке Laravel/React. Первый спринт описан в ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад