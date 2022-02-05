Crm для арбитражников Laravel/React

Веб-программированиеЗавершен3 заявки699 просмотров
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Нужно сделать CRM для арбитражной команды (статистика по баерам, спенды, конверсии и т.п.) Параметров довольно много. Реализация на популярном сегодня стэке Laravel/React. Первый спринт описан в ТЗ

LaravelReact
2 года назад
limited_partner
Денис Маклер 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
2 года назад
$2000
7 дней
Юрий очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за раньше установленного срока Выражаю благодарность Юрию за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Денис ставит сложные и емкие задачи, хорошо что все идеально задокументировано, и все вопросы не остались без ответов, продолжаем работу!
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