Автоматическая загрузка товаров из прайса prestashop

Добрый день!

На сайте kazanovasuper.com на prestashop необходимо настроить автоматическую загрузку товаров из прайса с ценами по указанной ссылке, а также ежедневное обновление наличия.

Или проще, из самого файла через модуль импорта на сайте.

Прайсы есть в csv и yml по ссылкам (предоставлю).

Версия Prestashop: 1.7.6.2

Бюджет небольшой, без посредников!

Сразу указывайте цену и сроки.