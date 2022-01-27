Правки по сайту. Перерисовать блок.

Добрый день!Дано:1. Сайт http://launchit.shanemielke.com/2. В прикреплении его локальная (немного кривая, но для выполнения задания достаточная) копия.3. При нажатии на кнопку About открывается окно.Нужно:1. Изменить форму и размер окнаСейчас оно круглое и расположено посередине, а необходимо сделать его прямоугольным на всю высоту и ширину экрана как на прикрепленному изображении (wind): 1-Заголовок, 2-подзаголовок, 3-блок с текстом, 4-блок со вложенными блоками в одну линию (иконки, картинки и пр), 5- кнопка закрытия окна по аналогии с оригиналом2. Окно должно быть адаптивным3. Стили старого круглого окна должны остаться неизменными4. Новые сили для нового окна добавить в конец основного файла стилей, отделив комментарием 5. Цветовая гамма должна соответствовать оригинальному стилю6. Фон заголовка (1,2) не полосатый, в просто черный7. Анимация открытия: подобно оригинального круглого окна: сначала появляется заголовок, снизу к нему появляется рамка, затем появляются п.3, п.4. (js код анимации вынести в отдельный файл) ** - анимация необязательный пункт, можно сделать просто fadeIn всего окнаЖдем ваших предложений по срокам и стоимости.