Форма обратной связи на сайт

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки627 просмотров
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Есть сайт, на нем есть форма с 3 полями, нужно сделать что бы она работала. В течении 2 часов

2 года назад
pavelfers
Павел 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
2 года назад
$5
1 день
RUBUAHWMZ
Всё отлично, спасибо
Спасибо за проект! Рекомендую!