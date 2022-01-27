Изменить регистрацию, и добавить новые поля на WorldPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки526 просмотров
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Нужно заменить некоторые поля при регистрации + добавить несколько кнопок в админ панель (где форма регистрации)  Вышлю тз! 

2 года назад
kresancho
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад