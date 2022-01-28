Оценить и решить задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать доработки на сайте объявлений (чистый PHP самопис).
Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов.
Антибот: 25+52=?
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