Разработка сайта на Opencart

Необходимо внести изменения на сайте и исправить необходимые ошибки в семантеке по заданию. Hladocentr.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организация тестовой площадки с установкой OpenCart;
Подключение шаблона и настройка;
Настройка мультиязычности (3 языковые версии сайта)
Установка систем веб-аналитики;
Настройка каталога товаров: создание БД, настройка импорт/экспорт выгрузки, фильтров товаров;
Настройка расчета стоимости доставки;
Интеграция каталога товаров с 1С (модуль интеграции Opencart c 1C: Управление торговлей 10.3/11)
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