Разработка сайта на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок550 просмотров
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Организация тестовой площадки с установкой OpenCart;

Подключение шаблона и настройка;

Настройка мультиязычности (3 языковые версии сайта)

Установка систем веб-аналитики;

Настройка каталога товаров: создание БД, настройка импорт/экспорт выгрузки, фильтров товаров;

Настройка расчета стоимости доставки;

Интеграция каталога товаров с 1С (модуль интеграции Opencart c 1C: Управление торговлей 10.3/11)

OpenCart
2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад