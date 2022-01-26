Создание калькулятора и внедрение

$15
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1823 просмотра
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Нужно разработать калькулятор и внедрить в WordPress либо изменить существующий .

Главное,чтобы работало так как нам надо.

Оставляйте свои отклики с email или телеграм, отправлю тз.

Бюджет обсуждаем.

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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