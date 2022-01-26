Подключить каталог поставщика на сайте по API

Нужно сделать сайт на Джумле. Картинка есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо подключить каталог поставщика запчастей на сайт по API.
Похожий пример "Каталог ТО" https://www.autodoc.ru/catalogs/to
Поставщик https://laximo.ru/
Более подробно можно обсудить в телег
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