Доработка сайта на Drupal

Необходимо сделать небольшую доработку по мобильной версии сайта, а именно:

1. Сейчас выпадающее меню работает при нажатии на пункт Каталог происходит открытие страницы каталог, а не выпадает список разделов каталога, то же самое касается и самих разделов каталога.

Необходимо, что при открытии Каталога и любого пункта меню (с внутренними разделами), выпадал список. Пример реализации на скриншоте: http://prntscr.com/26jks95

В дальнейшем ожидаются новые доработки