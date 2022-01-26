Настроить форму на сайте

Добрый день! Есть сайт - https://dcr.ae/ru/cars/sport На нем есть форма "Заказать авто" Есть код из формы Amo crm. Он генерируется CRM. Необходимо фронт оставить как на сайте, а бэк поменять на код из Амо. Движок сайта не знаю. Доступы дам. Интересует ценовое ...