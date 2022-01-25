Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js. Требования: 1. Знать js 2. Быть на связи По условиям: 1. Работа через трекер hubstaff 2. Коммуникация в ...
Создать 20 одинаковых страниц на Tilda и добавить 20 товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет-магазин на платформе Tilda. Там есть 2 языка: русский и вторая версия (пока тоже русский, но будет другой).
Необходимо:
1. Взять за основу страницу товара на русском языке и создать 10 таких же страниц (скопировать их), изменив внутри 5-6 ссылок и тексты о товаре на актуальные
2. То же самое проделать для страницы товара на втором языке - в результате появится еще 10 страниц
3. Создать в Каталоге тильды на основе существующего товара еще 20 товаров и загрузить в них нужные картинки (предоставлю сайт, с которого берем картинки)
4. Внимательно проверить вашу проделанную работу - что все ссылки ведут на правильные страницы с учетом смены языка. Например, если вы сейчас на странице товара Х, то при нажатии в шапке сайта на вторую версию языка, вы должны попадать на тот же товар на этой версии языка (фактически это другой товар в каталоге тильды, но отличаться у него будет только язык текстов, а фотки те же самые)
Вот магазин, в котором уже есть 15 товаров и все работает по описанному выше сценарию: http://relax-time-beanbag.tilda.ws/ru/pear
Срок до 31 января. Времени уходит на такой объем работы ориентировочно 3-4 часа.
Готова рассмотреть ваши цены. Если сработаемся, готова регулярно отдавать вам другие подобные задачи по сайтам на тильде.
Пожалуйста, расскажите, почему я должна выбрать именно вас - это сэкономит время и вам, и мне.
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